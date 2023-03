Algorithmes et droit

Qu'ils soient prédictifs, de surveillance, d'orientation ou encore de recommandation, les algorithmes sont au coeur des enjeux économiques et éthiques de notre société. Ils offrent une efficacité et une rapidité redoutables pour traiter des données complexes et de masse (big data) et surtout en tirer des analyses pertinentes dans tous domaines (santé, finance, industrie, transport, éducation, etc.). Il est donc impératif de percevoir le rôle qu'ils jouent, d'en comprendre l'importance et les limites en droit. L'Europe s'apprête à lancer un "paquet" législatif sans précédent. Le défi est de taille : il consiste à s'assurer de la légalité des algorithmes sans compromettre leur développement ni paralyser l'activité économique. Cet ouvrage détaille tout ce qu'il faut savoir sur les algorithmes : les grandes familles, leurs usages, les principales questions qu'ils soulèvent (intelligibilité, explicabilité, transparence, biais, intégrité des données, fiabilité, protection de la vie privée, etc.), le cadre juridique applicable à leur conception et développement, la protection des données et des créations algorithmiques. Il s'adresse à tous les acteurs du secteur, qu'ils conçoivent ou développent des algorithmes, ou simplement opèrent des traitements algorithmiques au sein de leurs organisations quel que soit le secteur.