Se connecter à la sagesse des animaux totems

Un bel ouvrage pratique et un oracle pour découvrir le chamanisme et se connecter aux animaux totems "Chamanisme" Un mot que vous avez sûrement déjà entendu dans votre vie. Il fait peut-être déjà battre votre coeur comme un tambour. Parce qu'il sort de son sommeil une part sacrée de vous... Si vous ressentez un appel en vous, ne l'ignorez pas et plongez dans ce livre. Il vous propose une découverte joyeuse et concrète du chamanisme et des animaux totems. Vous y trouverez des clés de compréhension et des outils afin de nourrir votre pratique en toute autonomie. Vous initierez un voyage passionnant, en commençant par les bases ? : qu'est-ce que le chamanisme ? Qu'est-ce qu'un animal de pouvoir et comment tisser un lien avec lui ? Loup, scarabée, corbeau, biche... les dix-huit animaux de pouvoir de l'oracle vont vous accompagner au quotidien et vous délivrer progressivement leurs messages bienveillants.