Grammaire anglaise en situation. Les règles de la grammaire anglaise en contexte et par l'exemple. A2-B1-B2+

La grammaire n'est pas une fin en soi mais un outil pour exprimer des idées et communiquer. C'est en gardant cette idée de fonctionnalité et d'utilisation pratique que ce livre a été conçu. Elaboré à partir de rappels de cours clairs et synthétiques et d'exercices variés et graduels, il se distingue des nombreux autres ouvrages de grammaire par la contextualisation des exemples dans des textes ainsi que par des activités d'expression en situation. Méthode proposée : Observer, comprendre, s'entraîner de façon active et concrète. Outils pour travailler : - 1 test de positionnement - 73 fiches de rappels - 42 séquences de travail - plus de 445 exercices corrigés - 3 tests bilan corrigés de façon détaillée Bonus : - Des expressions utiles pour vous aider à réaliser les tâches - Un tableau des verbes irréguliers - Un tableau d'équivalence des temps français-anglais - Une liste des fautes courantesà éviter