Comptabilité DCG 9. Cours et applications corrigées, 4e édition

A jour du programme du DCG, ce manuel est tout entier consacré à l'UE 9 - Comptabilité Cet ouvrage, tout entier consacré à l'UE 9 "Comptabilité" , est un véritable manuel d'acquisition des connaissances. Cette nouvelle édition met l'accent sur 3 aspects de l'apprentissage : - un cours développé, accessible et en conformité avec le programme : Introduction à la comptabilité - Méthode comptable - Analyse comptables des opérations courantes - Travaux d'inventaire - Comptabilité et environnement numérique - Documents de synthèse - le livre prépare l'étudiant à l'épreuve écrite, portant sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions, du DCG 9, grâce à des exemples et applications corrigées - et enfin, le livre met le lecteur en situation de l'examen, avec un cas final conforme à l'épreuve Points forts - Un cours entièrement rédigé et conforme au programme - Des éléments visuels pour comprendre plus facilement et mieux mémoriser - Des exemples et des applications corrigées - Un cas final conforme à l'épreuve de l'examen