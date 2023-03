Les éphémères imprimés et l'image. Histoire et patrimonialisation

Pour découvrir et comprendre l'importance d'un patrimoine imprimé éphémère. Les éphémères imprimés forment une part importante de notre culture visuelle. Affiches, tracts, cartes postales, prospectus : non seulement tous ces documents produits en masse depuis le XIXe siècle sont abondamment illustrés, mais leur efficacité même est tributaire d'un certain usage - politique, commercial, artistique - de l'image. Comment se déploie l'inventivité technique des éphémères illustrés ? Quelles relations établissent-ils entre textes et images ? Quelles fonctions occupent-ils dans les pratiques sociales d'une époque ? Quelles sont les valeurs, les représentations voire les fétichisations qui s'attachent à ces documents ? Telles sont quelques-unes des questions traitées dans ce volume, qui réunit des conservateurs d'institutions patrimoniales (musées, archives, bibliothèques) et des chercheurs de disciplines différentes (études littéraires, histoire de l'art, histoire culturelle ou politique, graphisme), afin d'aborder les éphémères dans toute la richesse de leur prisme.