Pour l'ayurveda, médecine traditionnelle indienne, l'alimentation joue un rôle majeur et le choix de la nourriture a une influence et un impact directs sur notre santé physique et psychologique. Ce livre vous aidera à découvrir cet univers ! Pratiquée depuis dès millénaires en Inde et reconnue comme médecine traditionnelle par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Ayurveda séduit de plus en plus les Occidentaux en quête d'équilibre intérieur. Cet ouvrage vous propose de découvrir les grands principes et les règles d'or de la cuisine ayurvédique, véritable diététique de la sagesse. L'auteur, donnera également des clés pour mincir ou équilibrer votre poids grâce à l'Ayurveda. Enfin, vous pourrez identifier votre Dosha (humeur biologique) et accéder à une liste de recettes adaptées. Déjà auteur de nombreux titres à succès, parus aux Editions Alpen, Philippe Chavanne, actuellement installé en Grèce, continue à prouver que la meilleure médecine passe avant tout par les remèdes et produits naturels aux vertus et pouvoirs connus et prouvés depuis des siècles, voire des millénaires.