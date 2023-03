Histoire de la philosophie en 50 fiches

Avec les " Histoires de la philosophie ", on peut remplir des bibliothèques. Ces 50 fiches ne prétendent pas remplacer les histoires classiques existantes qu'on lira toujours avec profit. Elles veulent proposer un premier abord pour qui ne sait pas comment commencer en philosophie, et une première approche de cinquante auteurs classiques et moins classiques. Comme on ne peut prétendre à l'exhaustivité, outre les incontournables, ces fiches donnent leur chance à des auteurs contemporains. Pour chaque auteur, on trouvera la problématique essentielle de son oeuvre et un index permettra de lire cet ouvrage de renvoi en renvoi, tant des noms des auteurs cités que des notions du programme de philosophie de Terminale et du CAPES. Enfin, on trouvera avec chaque fiche une bibliographie des oeuvres et des commentateurs des auteurs. Denis Collin, agrégé et docteur en philosophie. Auteur de nombreux ouvrages en philosophie politique et morale et philosophie des sciences, ainsi que d'ouvrages destinés aux lycéens et aux étudiants. Marie-Pierre Frondziak, professeur certifié de philosophie, master 2 de recherche sur la théorie des affects de Spinoza, auteur de Croyance et soumission, Comprendre Jean-Jacques Rousseau et La force de la morale, a collaboré à plusieurs ouvrages destinés aux lycéens et aux étudiants. Conférencière. Anime des ateliers de philosophie ouverts à tous. Dominique Pourier-Jouault, professeur certifié de philosophie, master 2 de recherche sur Levinas, responsable d'émissions de philosophie et conférencière en philosophie.