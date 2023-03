L’union des Flammes jumelles. Ce feu sacré qui nous anime et nous consume

Les Flammes jumelles sont des couples sacrés... Leurs chemins sont destinés à se croiser : rencontre, reconnaissance, séparation, retrouvailles, réunion, fusion... La retrouver dans chaque vie n'est-il pas le rêve de beaucoup ? Cet ouvrage explore le parcours et les différentes étapes à franchir pour rencontrer sa Flamme jumelle. Le lecteur pourra comprendre sa manière d'être en soi et au monde, et sera ainsi en mesure de reconnaître sa " moitié " pour atteindre la complétude. Sur ce parcours exigeant, parfois épuisant, mais toujours magnifique, le lecteur trouvera des exercices de coaching et des visualisations de sophrologie pour l'apaiser et l'ancrer dans la sérénité.