"Set the controls for the heart of the sun" , pour reprendre l'injonction de Roger Waters dans A Saucerful of Secrets en cette année 1968 d'heureuse mémoire, "Réglez les commandes pour le coeur du soleil" , c'est précisément ce qu'il nous faut faire au moment d'entreprendre le voyage auquel nous convie Bruno Geneste sur la "Route poétique du rock" , "cette galaxie où se cristallisent une multitude d'univers, mettant à nu nos sens, les aiguisant à la lumière tranchante des confins" , parce que "les confins nous parlent et les rockers de la poésie y puisent les plus fines intuitions, les plus subtiles convergences" . Dans ce livre, puissante analyse doublée d'une superbe anthologie, c'est l'auteur lui-même, Bruno Geneste, en fait, qui, à l'image des Maîtres dont il évoque les oeuvres, est "habité par la mythologie américaine du voyage initiatique" , mais lui, c'est le long de la route poétique du rock qu'il nous entraîne, filant à toute vitesse vers l'inconnu sur les traces de tous ces géants dont les chansons auront souvent accompagné de l'adolescence à la tombe les gens de notre génération.