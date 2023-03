Stella et le cercle des femmes. Rituel de passage d'une adolescente, Edition collector

Un roman initiatique sur les rituels liés aux premières règles : des conseils doux et sacrés pour aimer son corps d'ado et de femme ! Enfin une édition collector du livre de Maïtie Trélaün ! Stella vient d'avoir ses règles et se rend dans la yourte des femmes. Accueillie par Mawani, elle va écouter l'histoire des femmes et découvrir la face cachée des cycles féminins. Elle va être guidée par trois femmes dans l'antre de la Terre pour y vivre une véritable initiation dont elle sortira métamorphosée. Ce roman initiatique apporte un autre regard sur les règles et sur le cycle féminin : il invite à célébrer l'arrivée des menstrues chez une adolescente, et chez la femme plus généralement. Il permet de ramener de l'importance et du sacré dans ce passage si délicat dans la vie d'une femme. Il contient également des petits détails pratiques à l'usage des jeunes filles et des femmes. Les nouvelles sections de cette édition collector visent justement à donner également des clés à la maman (ou autre modèle féminin) à mettre des rituels en pratique pour elle-même ou à deux. "J'ai envie de sensibiliser des adolescentes à l'importance du cycle pour la femme afin qu'elles le vivent et ne le subissent pas". Maïtie Trélaün