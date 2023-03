Le monde extérieur n'existe pas ! Guérissez profondément, changez votre perception

Libérons-nous de nos fonctionnements et de nos pensées néfastes pour guérir notre corps et notre esprit ! Le livre de développement personnel du célèbre Christian Flèche dans une version collector ! Il n'y a qu'un seul conflit : le refus de la réalité. Ses implications sur notre santé et notre vie. A chaque instant, ce qui est demandé est de s'adapter. Pour cela, nous devons changer. C'est-à-dire changer ce qui fonctionnait jusqu'alors. Démanteler, déstructurer nos croyances obsolètes, notre fonctionnement. Ces crises vont se succéder. Sans cesse. Jusqu'à notre mort. Elles nous permettent de grandir et de ne conserver que ce que nous sommes au fond, au-delà de cette adaptation et du mouvement permanent. - Que se passe-t-il lorsque nous refusons la réalité ? - Toutes les maladies proviennent de notre identification à nos personnages - Que nous révèle l'écran qu'est notre corps ? - Au-delà de l'identification - Libérez-vous d'un programme biologique et culturel Découvrez les rouages cachés de l'être humain, derrière ses névroses : le sens et les lois de la vie !