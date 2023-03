Ames tourmentées. Tome 3, Lukas

Mère de deux enfants, âgée de trente-six ans, Ivy découvre qu'il y a une vie après le divorce lorsqu'un tatoueur de vingt-quatre ans sexy en diable l'embrasse sans raison une nuit sous une étoile filante. Ivy pensait avoir tout pour elle ; elle était mariée avec son amour de lycée et avait deux enfants super, ainsi qu'une magnifique maison. Mais sa vie s'écroule lorsqu'elle surprend son époux avec une autre femme. Quand sa meilleure amie lui offre un bon cadeau pour un tatouage dans le but de lui remonter le moral, Ivy reçoit bien davantage : Lukas Valentine, célèbre tatoueur, violoniste extraordinaire et inconditionnel romantique, s'empare de son coeur. Lukas est une vieille âme avec un coeur en or. Lorsque Ivy entre dans son salon, il est aussitôt attiré par son sourire timide et son caractère pragmatique. Fatigué de courir après les conquêtes, il est prêt à se poser, et il est fermement décidé à faire comprendre à Ivy qu'une fin heureuse les attend. Ensemble. Malgré leur différence d'âge, leur alchimie et leur amour sont indéniables. Lukas possède tout ce qu'elle cherchait sans le savoir, mais peut-elle faire confiance à un homme si jeune, et pourront-ils dépasser ensemble les obstacles qui se dressent sur leur chemin ? #Sexy #RomanceContemporaine #Tatoueur #MèreDivorcée #DifférencedAge