T'es-tu déjà demandé ce qui se passait à l'intérieur du corps humain ? Respirer, s'étirer, penser, hoqueter... Sous la peau, tes organes sont au travail 24 heures sur 24. Et quel travail ! Pour découvrir comment fonctionne le corps humain et à quel point il est stupéfiant, utilise la loupe magique incluse dans ce livre. Elle te révélera alors quelle partie du cerveau contrôle ta mémoire, comment tes muscles te font bouger et, même, comment la pizza se transforme en caca. Ton MERVEILLEUX CORPS à passer à la loupe.