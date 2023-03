L'Egalité Femmes-Hommes (EFH) : Agir Maintenant et Arrêter d'en Parler ! Manuel d'actions concrètes

L'inégalité qui persiste entre hommes et femmes est une réalité qui ne peut plus être démentie. Dans cet ouvrage, Annie Flore Assenguet Yogoulou Joly ne s'en tient pas à la dénonciation de ce constat. Au contraire, elle liste les actions concrètes qui peuvent être mises en place, tant au niveau national que sous-régional ou même supra-étatique, pour enfin en terminer avec cette situation inique. Ministre plénipotentiaire, présidente fondatrice du Groupe International GOBONI qui oeuvre dans le domaine socio-éducatif (www. groupegoboni. org) et marraine de l'expographie " Mots et Maux de femmes ", la Docteure Annie Flore Assenguet Yogoulou Joly s'est depuis toujours intéressée à l'égalité entre hommes et femmes, puisqu'il s'agissait du sujet de sa thèse. Très engagée au quotidien dans des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux filles, elle milite sans cesse pour l'éducation, la sensibilisation au respect des valeurs humaines et une formation continue qui permettraient à toutes et à tous de vivre en harmonie dans de meilleures conditions. Elle est l'autrice de plusieurs essais, notamment de : " L'évolution des droits des femmes et leur engagement vers une égalité réelle : le cas du Gabon " (2018), " Pour une parenté responsable et porteuse d'égalité " (2021) et " De La Diplomatie Féministe Pour Promouvoir L'EFH ! " (2021), parus aux Editions du Panthéon. Originaire du Gabon, Annie Flore Assenguet Yogoulou Joly est l'auteure d'essais sur la Francophonie et le droit des femmes, et d'un didacticiel sur la langue téké. Chercheuse, elle collabore à de nombreux organismes et centres d'études.