Un verger en ville. Près de 30 arbres fruitiers à planter dans son petit jardin ou sur son balcon

Récolter des fruits en ville, c'est possible et même facile ! Jardinet ou balcon, peu importe l'espace quand on sait choisir son arbuste et que l'on connaît les bases de l'entretien d'un arbre fruitier. Du choix de la variété, à la récolte, en passant par la greffe, l'arrosage, la taille ou la prévention contre les nuisibles, toutes les étapes de la vie d'un arbre fruitier sont ici détaillées. Abricotier, cerisier, figuier, poirier, vigne, framboisier, sureau, arbousier... Près de 30 arbres et arbustes sont présentés sous forme de fiches pratiques rassemblant les clés pour planter, entretenir et récolter les fruits de ces arbres adaptés aux petits espaces. Denis Retournard a été, plus de 30 ans, responsable de la collection fruitière du jardin du Luxembourg à Paris, où il dispensait des cours d'arboriculture fruitière aux amateurs. Président de l'Union pomologique de France, il soutient de nombreuses associations contribuant à la sauvegarde et à la valorisation de l'ensemble du patrimoine fruitier français, comme l'association des "Amis du potager du Roi" , à Versailles, en participant notamment aux formations professionnelles sur l'arboriculture fruitière en ville.