Toutes en cercle. Le guide pratique pour vivre son cycle féminin en mouvement

Un ouvrage qui permet aux femmes d'appréhender pleinement les quatre phases de leur cycle féminin pour vivre et bouger plus librement ! Cet ouvrage, écrit par une spécialiste des arts aériens, a pour but d'accompagner les femmes dans l'exploration de leur cycle féminin, à travers les quatre phases qui le composent : l'air, le feu, l'eau et la terre. Grâce à sa connaissance des agrès terriens et aériens, Sophie Granjon propose d'initier les femmes à la discipline du cerceau, aussi appelé hula hoop, dont la forme ronde est porteuse d'une symbolique très forte et rappelle le cocon protecteur et le cycle féminin lui-même. Elle présente ainsi, dans chaque chapitre, les phases et les saisons du cycle, leurs significations et leurs effets, et propose des échauffements afin de créer de l'espace dans le corps pour mieux bouger. Elle met ensuite en place une explication théorique, ainsi que des mouvements détaillés et des séquences destinées à la pratique du mouvement avec le cerceau, pour jouer et bouger en s'adaptant à son cycle. Elle donne ainsi des clés concrètes à utiliser dans la vie de tous les jours, afin que les femmes puissent retrouver leur équilibre intérieur et physique, et se construire une vie harmonieuse tout en donnant vie à leurs projets.