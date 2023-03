Le flottage du bois en Europe. Techniques, sociétés et environnements, Edition

Pour comprendre l'histoire et les enjeux du transport fluvial du bois Cet ouvrage propose un état des lieux de l'étude du flottage du bois en rassemblant les résultats d'enquêtes menées par des amateurs éclairés ou des universitaires et croisant divers regards disciplinaires : historiens, archéologues et géographes. Son ambition est de réunir des approches complémentaires sur une activité dont on mesure de plus en plus l'importance fondamentale, l'ancienneté et l'ubiquité dans le passé. Si certains aspects du flottage sont bien connus et ont retenu depuis longtemps l'attention de l'historiographie, un nouvel intérêt émerge pour ce sujet à l'heure des crises énergétiques et écologiques contemporaines et des nouvelles approches de l'histoire environnementale. L'ouvrage souligne ainsi les perspectives ouvertes par l'étude des pratiques sociales, des techniques et des acteurs, comme des imaginaires, mais aussi les nombreux enjeux environnementaux.