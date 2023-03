Découvrez les vertus de l'huile de coco

Bénéficiant d'une composition unique l'huile de coco offre une palette de possibilités insoupçonnées ! Bien qu'utilisée avec succès depuis l'Antiquité, certaines personnes ont colporté la rumeur que l'huile de coco n'était pas bonne pour la santé. En cause : la présence de graisses saturées censées "boucher les artères" . Les mentalités commencent enfin à évoluer ! Sur la base de vraies études, de nombreux experts remettent en question les critiques proférées et apportent une information fiable, rigoureuse et objective. Correctement utilisée, l'huile de coco est non seulement superbe en cuisine et excellente en cosmétologie, mais elle est surtout bonne pour la santé ! Elle soigne d'innombrables maux de la vie quotidienne, et se montre précieuse contre des pathologies plus lourdes telles que les maladies cardiovasculaires, certains cancers ou les maladies neurodégénératives dont la maladie d'Alzheimer. Bénéficiant d'une composition unique l'huile de coco offre une palette de possibilités insoupçonnées. A découvrir sans tarder ! Déjà auteur de nombreux titres à succès, parus aux Editions Alpen, Philippe Chavanne, actuellement installé en Grèce, continue à prouver que la meilleure médecine passe avant tout par les remèdes et produits naturels aux vertus et pouvoirs connus et prouvés depuis des siècles, voire des millénaires.