Cette énumération des métiers de la nuit, magnifiés par les peintures de Charline Collette, en plus de bercer l'enfant et de l'emmener doucement vers le sommeil, fait de la nuit un endroit rassurant, habité, et non vide et inquiétant. L'enfant pourra s'endormir sereinement en rêvant à ces destins parallèles, autant de vies à imaginer. Un album d'une grande douceur pour apprivoiser la nuit.