Salpêtre a pour personnage central la ville de Cadix elle-même. Nous faisons connaissance avec la ville, et plus particulièrement avec le quartier de La Vina, à travers les souvenirs de Marilo (inspirée par la propre mère du scénariste). On suivra son mari Chano, ses deux enfants Carlo et Kiko, mais aussi la génération d'avant, le récit commence en 1916 sur la plage de La Caleta, un enfant nage au large et semble en difficulté... L'évènement traumatique central sera cette explosion catastrophique dans le port de Cadix en 1947 qui fera 500 morts et plus de 5000 blessés. Ce jour-là ce ne sont pas seulement les fondations de Cadix qui ont tremblé mais aussi celles de toute une famille qui en gardera à jamais les cicatrices.