Dans "Anatomie de l'entraînement fonctionnel", Kevin Carr et Mary Kate Feit, spécialistes renommés en préparation physique et experts de l'approche fonctionnelle, couvrent tous les aspects de la mise en place d'un programme ciblé et efficace pour : développer la puissance, la stabilité et la mobilité, accentuer la qualité des mouvements, réduire les blessures, soulager et renforcer le corps au quotidien comme en performance sportive. Découpé en 9 chapitres, l'ouvrage présente : ? une définition claire de l'entraînement fonctionnel, ? une analyse précise des mouvements spécifiques, ? plus de 150 illustrations couleur montrant les muscles primaires et secondaires utilisés, ? des exercices par type : mobilité, pliométrie, medecine ball, haltères, kettlebell, sauts, renforcement du haut du corps, du bas du corps et des muscles centraux, ? des instructions détaillées pour une exécution correcte et en toute sécurité, ? des échauffements et programmes d'entraînement adaptés.