L'écriture poétique donne aux mots la pleine liberté d'apparaître, de danser quelque part entre la mémoire et la main, puis de se poser ensemble sur la feuille, pour étonner le lecteur, l'écrivain d'abord. Telle est la composition des textes du Grand Parler, à grand renfort d'écoute, de patience, de curiosité sur le métier d'ouvrage, qu'ils aient abouti ensuite en prose ou en poèmes à peine scandés. Tel est le livre offert à la liberté du lecteur, s'il veut bien jouer le jeu de la création sagement partagée dans un monde cruel et savoureux, beau et douloureux. Le Grand Parler est aussi pour son auteur le grand soulagement, après le voyage virgilien des Poèmes de Mantoue (2015).