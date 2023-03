Modigliani sur la Côte d'Azur. Entre Nice et Cagnes-sur-mer

Aucune biographie d'Amedeo Modgliani ne retrace précisément ni ne reconnaît l'importance de ce séjour entre Nice et Cagnes-sur-mer, et rien de précis n'était connu sur les oeuvres réalisées. Exalté par la lumière et la chaleur du sud où il retrouve les ciels bleus et l'atmosphère de son Italie natale, sa palette s'est considérablement éclaircie. Son style s'épure, sa matière s'allège. Sa santé s'améliore, il ne boit plus, se sent bien, il est heureux avec Jeanne, son grand amour. Il dessine et peint plus qu'à Paris et sur de plus grands formats. Des recherches minutieuses dans les archives des villes de Nice et Cagnes, la découverte des témoignages de ses amis et le croisement des meilleures biographies ont permis que se dévoile dans cet ouvrage la richesse de ce séjour azuréen où il a été au summum de son bonheur et de son art.