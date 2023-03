Vers l'infini à petits pas. Une histoire de l'Univers

La tentation est grande de chercher, dans l'histoire de l'Univers et dans celle de ses origines, une réponse à nos questions existentielles. Mais la science, réfractaire à ces questions, se contente de s'appuyer sur ce qui est définitivement élucidé pour aller vers l'immense à découvrir. C'est en physicien que Michel Crézé nous conte cette histoire, depuis le bien mal nommé "Big Bang", nimbé d'un brouillard épais d'où émergent des structures nuageuses faites des atomes les plus simples. Là naissent les premières étoiles, forges des éléments plus complexes, et les premières galaxies. Pendant des milliards d'années, étoiles et galaxies vont coopérer pour produire des cortèges de planètes riches de toute la diversité de la matière. Sur la Terre au moins se sont trouvé réunies les conditions suffisantes pour qu'apparaisse la vie. Un récit de voyage vers l'infini qui se dérobe, un scénario où s'emboîtent magnifiquement les ressources de toutes les sciences, et aux frontières duquel on voit déjà se dessiner des failles, des fenêtres ouvertes pour chercher plus loin.