Physique, philosophie, politique La figure d'Albert Einstein est devenue un grand mythe moderne. Auteur essentiel des révolutions de la physique théorique contemporaine que symbolise sa célébrissime formule E = mc2, il fut aussi un pacifiste engagé et un défenseur des droits de l'homme. Ce livre restitue les facettes multiples d'un personnage emblématique aux prises avec son époque. Articles de vulgarisation y voisinent avec des souvenirs d'enfance, des lettres à Freud, Marie Curie, etc. , des essais philosophiques et politiques qui témoignent de son inlassable activité intellectuelle et de la haute idée qu'il se faisait de sa responsabilité morale. Albert Einstein (1879-1955) Physicien et humaniste, il a profondément renouvelé les notions essentielles de la physique, tout en participant étroitement aux grands débats éthiques et politiques de son époque. Françoise Balibar Professeure émérite de physique à l'université Paris-Diderot, elle a dirigé la traduction et la présentation des Ouvres choisies d'Einstein.