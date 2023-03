[Fa.mij . Famille [fa.mij , nom commun féminin singulier : huis clos duquel on ne peut s’échapper.

Dans ce recueil de fictions décalées, Dauran Marek manie divers genres littéraires pour nous livrer sa définition de la famille. Posant le huis clos comme dénominateur commun de neuf histoires courtes, l'auteur met en lumière des moments de vie familiale ordinaires tels que les dîners, les jeux, les déplacements, les deuils ou encore les rassemblements sociaux. Diplomé en sciences humaines et en psychologie, Dauran Marek s'amuse, dans Le dîner, à donner une apparence humaine aux instances psychiques freudiennes, tels que le surmoi, le moi, le moi idéal ou le ça, incarnées par les membres d'une famille moyenne. Le drame satirique est revisité dans Le dieu-femme et la tragédie patriarcale est requestionnée dans Ad Patres, où les Hommes rejoignent littéralement leurs pères après la mort. Les personnages sont ciselés par une écriture nerveuse et incisive au service d'un rythme haletant dans ce mélange de tonalités pathétique, comique, satirique. Ils se heurtent aux écueils de leurs contradictions, sublimés ou grotesques, et s'emploient à refuser les règles établies. [Fa. mij] vous invite à observer introspectivement ce qui se passe dans la chaleur des foyers. Oserez-vous regarder par le trou de la serrure ?