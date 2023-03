Fous de rage

Un homme, qui a quitté sa famille pour une nouvelle femme, apprend que son fils est mort et enterré. Personne n'a daigné le prévenir. Blessé et furieux, il exige des comptes. Vivant loin de son ex femme et de ses enfants, qui refusent tout contact avec lui, un homme apprend que son fils est mort et enterré, sans qu'on l'ait prévenu. Furieux et bouleversé, il revient réclamer des comptes et cherche à renouer avec sa fille. Pourtant, celle-ci se suicide sous ses yeux. Il croise aussi une avocate, ex copine de lycée, qui l'entraîne dans ses délires salaces. Au même moment, sa grand-mère cherche à se venger de faits vieux de plus de soixante ans. Les morts tombent autour de lui sans que les gendarmes ne réussissent à s'y retrouver. Un dangereux délinquant, ex client de l'avocate et récemment libéré, vient davantage brouiller les pistes.