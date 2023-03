Tout savoir sur mes plantes d'intérieur

Elles vous donnent l'impression d'être à la campagne et sont une présence apaisante. S'en occuper peut devenir le passe-temps de toute une vie. Nous parlons des plantes d'intérieur, bien sûr ! Ce livre vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour que vos plantes d'intérieur s'épanouissent. Vous apprendrez à identifier les plantes les plus courantes et à les entretenir grâce à des techniques faciles (pour la taille, le rempotage, le bouturage, etc). Que faire si vous rencontrez des problèmes ? Eh bien, notre petite encyclopédie des plantes vous proposera de nombreuses solutions ! Alors, ouvrez ce livre et faites vos premiers pas dans le monde des plantes d'intérieur !