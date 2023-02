Etudes anglaises N° 75/4, Octobre-décembre 2002 : Numéro spécial "Agrégation"

ARTICLES Claire GHEERAERT-GRAFFEUILLE et Aude DE MEZERACZANETTI : Emergence et transformation du puritanisme (1559- 1660) : quelques jalons historiographiques Claire BAZIN : Lockwood, le mal aimé (ou le mal aimant ? ) William BLAZEK : "My God, you're fun to kiss" : Love, Lust, and Liminality in Tender Is the Night VARIA Shelly CHARLES : Le roman comique du Dr Primrose ou l'art du travestissement dans The Vicar of Wakefield Bénédicte COSTE : La croyance dans le fumoir : "The Portrait of Mr. WH", l'éthique de la croyance de William Kingdon Clifford et l'assentiment selon John Henry Newman Comptes rendus Notes on Contributors Remerciements aux experts évaluateurs et auteurs de recensions Guidelines for Authors Table des matières - 2022.