Gotochi, un voyage coloré à travers le Japon. Tome 1

Découvrez le charme des régions japonaises ! Entre guide touristique et atlas illustré, ce livre, au contenu très riche axé sur les identités régionales va vous permettre une découverte ludique du Japon. Un guide pas comme les autres ! - Une découverte ludique du Japon axée sur les identités régionales, entre guide touristique et atlas illustré : le livre s'adresse à un public large avec son esthétique dynamique et colorée qui donne envie de lire. - Plus de 500 illustrations originales et variées, reflétant l'identité des lieux explorés (monuments, spécialités culinaires et produits du terroir, artisanats locaux, fêtes, personnages historiques...). - 14 grandes cartes illustrées (2 cartes régionales + 12 cartes préfectorales), enrichies d'une cinquantaine de plans plus précis pour comprendre en un clin d'oeil l'essentiel de chaque destination. - Un projet en 4 tomes, pour approfondir correctement chaque destination : 10 pages minimum par préfecture, incluant la double-page de cartographie => aucun territoire ne sera survolé ou expédié rapidement, même si certains prendront forcément plus de 10 pages (Kyoto, Osaka, Hiroshima...). - Une sélection raisonnée de destinations saisonnières, de onsen, de spécialités et de souvenirs remarquables, qui méritent réellement l'attention des visiteurs et enrichiront leur expérience de voyage au Japon. - Des informations pérennes (le guide n'aura pas besoin d'être réédité chaque année, car il ne s'appuie pas sur des listes d'adresses précises, susceptibles de changer) - Un travail de recherche réalisé avec l'aide et le soutien des professionnels du tourisme japonais (notamment le JNTO).