Où est Charlie ? Mon incroyable jeu de piste

Un tout nouveau défi lancé par Charlie et ses amis ! Dans cette fantastique pochette, retrouve des pions détachables, deux posters recto-verso et un livret de règles du jeu pour une véritable partie de cherche-et-trouve grandeur nature ! Après avoir résolu des énigmes inédites énoncées par le maître du jeu, tous les joueurs partent à la recherche de Charlie et ses acolytes ! Une dernière étape avant la victoire : observer la scène illustrée pour retrouver ces personnages et les pointer du doigt ! Qui sera le plus rapide ?