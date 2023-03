L'enquête en partage dans les arts et la littérature

Forme de représentation héritée du XIXe siècle, l'enquête ne cesse d'être réinvestie par les arts et la littérature. Cet ouvrage collectif présente ainsi des études de cas dans lesquelles les arts et la littérature jouent avec l'enquête afin de la bouleverser de l'intérieur et de déstabiliser nos habitudes de perception logique du monde. Détournée et hybridée, l'enquête acquiert alors une puissance neuve par le trouble qu'elle engendre. Dans une posture désormais instable, le lecteur-enquêteur mène son enquête sans système explicatif préconstruit, endossant une démarche réflexive qui fait écho à la posture du chercheur. Confrontée à d'autres modèles artistiques ou scientifiques, l'enquête ouvre une brèche vers de nouveaux espaces d'exploration du monde. Ce sont quelques-uns de ces espaces que le livre tente de comprendre et sur lesquels il entend lui-même enquêter.