Cette monographie de référence, première en France sur le peintre anglais, Richard Parkes Bonington, abordera dans le détail les aspects et la singularité de son travail. La relation entre Bonington et Delacroix, son importance pour la genèse du modernisme en France seront au premier plan. Cet ouvrage abordera les questions de la relation de Bonington à la littérature anglo-française ; l'influence qu'ont pu avoir ses peintures italiennes ; et le phénomène de "Boningtonisme" synonyme de culte de la virtuosité. Des oeuvres inédites de Bonington seront reproduites, apparues sur le marché depuis la publication du catalogue en deux volumes raisonné de l'auteur, Patrick Noon, en 2008-2011.