Dans la tête des gardiens de la république. Les compétences de ceux qui savent

Dans ce nouvel opus, l'auteur de "? Dans la tête de ceux qui nous protègent ? " et de "? Dans la tête de l'officier 2. 0 ? ", spécialiste de l'optimisation des potentiels et expert de la sûreté et de la sécurité a souhaité rendre hommage aux femmes et aux hommes qui sont les acteurs de notre tranquillité, de notre sécurité. Ceux qui savent le caractère précieux de l'existence humaine, qui connaissent la valeur de l'engagement altruiste pouvant aller jusqu'au don de soi. C'est à la fois un hommage à leur engagement et une présentation du réel. Les acteurs de la sécurité ont conscience de ce que le monde peut proposer de pire, mais ils savent également ce qu'il propose de meilleur. A travers divers récits d'interventions, de l'affaire Beltrame aux feux de forêt de 2022 en passant par la gestion de la crise COVID ou l'incendie de Notre-Dame de Paris, cet ouvrage s'oriente sur une analyse de ce qui fait que nos forces de sécurité, nos soignants et tous ceux qui nous protègent sont des acteurs d'une performance hors-norme. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables de faire face à des situations parfois extrêmes, souvent traumatisantes ?? Qu'est-ce qui les pousse à s'engager vers le service aux autres ?? Le savoir-faire et l'apprentissage technique sont-ils suffisants pour assumer la difficulté des missions à haute intensité. A travers un regard porté sur les compétences non techniques, les softs-skills et une vision psychologique prenant à témoin les sciences sociales, cet ouvrage apporte une pierre à l'édifice de la compréhension de ces héros du quotidien, les gardiens de la République.