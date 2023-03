Les idylles de la complicité

Participant de l'effervescence d'une communauté d'artistes à Chicago, ville en pleine métamorphose dans la décennie 1980-1990, Frank et Sophie, nostalgiques d'un paradis perdu et attisés par leurs pulsions, partent se confronter à une autre réalité : celle du sous-continent indien. Tout en traversant ces zones vibratoires et frénétiques, ils connaissent les affres d'une relation amoureuse amorçant son déclin et interrogent les figures incantatoires de femmes de légende (Vierge Marie, déesse Kali, Maria Callas...), oracles mystificateurs saturés de forces spirituelles qui marquèrent le destin du monde. Mais, un jour, à Bénarès, Sophie disparaît. Bien qu'éprouvé par diverses expériences annihilatrices de son propre ego, Frank n'a pourtant pas d'autre choix que de tenter de la retrouver.