Neurones sous influence. Le nouveau marché de la matière grise

Neurones sous influence explore les liens qui unissent la philosophie et les neurosciences. De tout temps, les philosophes ont eu des réflexions profondes sur la vie qui ont parfois permis de remplir avec ou sans exactitude le vide laissé par la science lorsque cette dernière n'était pas encore capable d'expliquer un phénomène. Xavier Vasques reprend les questions soulevées par les philosophes afin d'en étudier la véracité au travers d'études contemporaines sur le cerveau. Les neurosciences ont cette capacité à identifier les forces et faiblesses du cerveau humain. Elles peuvent être un guide précieux dans notre compréhension de nous-même et des autres. Peut-on contrôler nos neurones ? quelle est l'influence de notre société sur nos neurones ? A la clé de cette réconciliation passionnante entre philosophie et neurosciences, une vie en société plus sereine devient peut-être possible. Suivez Xavier Vasques dans sa recherche du propre de l'homme ! Relecture et correction par staka. fr