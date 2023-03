Cet ouvrage retranscrit les propos tenus à l'Université de Corse au sein de l'Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse le 4 mars 2022, dans le cadre du colloque "Le volet répressif de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire" . L'objet de cette manifestation était double puisqu'elle devait permettre à la fois de présenter les apports de la loi nouvelle et d'en procéder à une analyse critique et prospective. Cet ouvrage aborde "La place du travail au sein du droit de la peine" (Titre I), "L'encadrement de la privation de liberté" (Titre II) et "Le nouveau droit pénitentiaire" (Titre III).