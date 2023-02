The Breaker New Waves - Ultimate Tome 5

Guérison et bataille imminente ! C'est de plus en plus compliqué physiquement pour Shinwoo de tenir le coup. Après avoir survécu à un nouvel assaut des S.U.C., il entame un traitement pour retrouver son danjeon. Affaibli, il retourne malgré tout au lycée, l'occasion rêvée pour les S.U.C. de tenter une nouvelle fois de se débarrasser de lui. Mais Shinwoo et Séra ont élaboré un plan avec des murims alliés. Une nouvelle bataille débute au sein même du lycée Guryong !