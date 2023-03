Rigolos, les contraires !

Une découverte amusante des contraires ! Chaud/froid, dehors/dedans, grand/petit, bruyant/silencieux... Les principaux contraires sont représentés ici de manière joyeuse pour aider les enfants à en prendre connaissance et à les mémoriser. Les contraires, un apprentissage fondamental pour les tout-petits Une découverte des opposés avec des images singulières pour les enfants : des éléphants qui portent un chapeau de soleil et un bonnet d'hiver, des manchots qui jouent sur une balançoire à bascule, un canard avec un parapluie... Pédagogique et ludique à la fois, ce livre fera le bonheur des parents et des enfants. Une fabrication entièrement cartonnée adaptée aux tout-petits Le petit format carré du livre facilite la prise en main des enfants. Le tout-carton le rend solide et sûr. Un livre à mettre entre toutes les mains des petits, dès 6 mois !