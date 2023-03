"Une chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de France" . C'est en ces termes que son fondateur, le général de Gaulle, dépeint l'ordre de la Libération et ses membres, les compagnons de la Libération. Issus de toutes les origines géographiques, sociales et idéologiques, célèbres ou inconnus, mais tous égaux, les 1 ? 061 compagnons de la Libération, cette avant-garde de la Résistance au nazisme, ont été le symbole du combat pour la Libération de la France. Désormais, depuis le 11 novembre 2021, le dernier d'entre eux, Hubert Germain, repose dans la crypte du mémorial de la France combattante du Mont-Valérien. La dernière édition complète et définitive du Dictionnaire des compagnons de la Libération retrace les parcours exemplaires de ces 1 ? 038 hommes et femmes, l'action de ces 18 unités militaires et la résistance de ces cinq communes françaises titulaires de la plus prestigieuse des distinctions. Et si l'histoire de chacun d'eux mérite d'être contée, c'est non seulement pour leur rendre l'hommage que nous leur devons, mais également pour irriguer aujourd'hui la réflexion des citoyens que nous sommes.