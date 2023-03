L'Allée des ormes rouges

Issu d'une famille aisée de vignerons, le jeune Jean Caradel est devenu l'unique héritier du domaine à la mort de ses parents. Sur ses épaules repose désormais l'avenir de la terre de ses aïeux, qu'un projet de cave coopérative permettra de pérenniser. Une nuit, une femme amochée et apparemment amnésique frappe à sa porte. Bien qu'intrigué, Jean la soigne et accepte de l'héberger. La mystérieuse inconnue, rebaptisée Elisabeth, trouve rapidement sa place à la ferme et dans le coeur de Jean. Mais lorsque celui-ci tombe sur des lettres qu'elle écrit à un autre que lui, le doute s'insinue. Elisabeth est-elle vraiment arrivée chez lui par hasard ?