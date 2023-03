Naissances. 10 histoires vécues sur la puissance du désir d’enfant

La médecine de la reproduction est sans doute une des disciplines médicales les plus merveilleuse et incroyable. En créant la vie, elle cherche à pallier le fléau universel de l'infertilité. Le développement des techniques d'assistance médicale à la procréation a été le fruit de centaines d'années de progrès médicaux. Les avancées se sont faites au gré de l'amélioration des connaissances physiologiques et de l'émergence de nouvelles technologies tant dans le domaine clinique que biologique. Les évolutions sociétales ont également joué un rôle majeur dans l'innovation en AMP et dans la mise en application des techniques. Cependant, toutes les évolutions en matière de médecine de la reproduction impliquent des questionnements éthiques qui sont toujours en trame de fond de la pratique quotidienne. A travers dix histoires extraordinaires de naissance, et par le prisme de son regard de médecin, Michaël Grynberg nous raconte tout ce qu'implique l'infertilité, les techniques de reproduction et leurs évolutions, et surtout, ce que c'est que désirer un enfant plus que tout.