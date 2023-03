Atlas de l'agriculture. Mieux nourrir le monde

Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les enjeux d'une agriculture de plus en plus mondialisée et sous contrainte, à l'heure où les ressources se raréfient, où le réchauffement climatique bouleverse les écosystèmes, et alors que le coût de l'énergie s'envole. - Comment assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement de la population et la souveraineté alimentaire des Etats ? - Les agriculteurs pourront-ils relever le défi de produire toujours plus tout en préservant l'environnement ? - Quel est le rôle et la puissance des "poids lourds" de l'agriculture mondiale : Chine, Inde, Brésil, Etats-Unis et Union européenne ? - Quel est l'avenir pour des exploitations familiales face aux fermes géantes gérées par des agroholdings ? - Quelle est la place des nouvelles agricultures : bio, permaculture, agricultures urbaines... ? Cet ouvrage entièrement mis à jour répond sans a priori aux questions éthiques, socioéconomiques et géopolitiques auxquelles doit faire face l'agriculture moderne pour nourrir le monde et ses 10 milliards d'habitants en 2050.