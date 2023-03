Chiffrer le crime. Enquête sur la production de données mondiales

Aucun criminel n'envoie sa comptabilité à l'administration publique. Comment dès lors quantifier le crime si l'on entend lutter contre lui de manière efficace ? Cet exemple illustre à l'envi la complexité du travail de production de statistiques, a fortiori lorsqu'il est réalisé à l'échelle internationale. Benoît Martin mène l'enquête au coeur de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) pour comprendre comment ses experts chiffrent les phénomènes de trafic de drogue, de traite des personnes, d'homicides, de trafic d'espèces sauvages, etc. Plus largement, l'auteur dévoile les rouages de la fabrication des données publiées par l'ONU dans ses rapports mondiaux ainsi que les multiples facteurs qui les influencent : défis technologiques, compromis politiques, sensibilités diplomatiques, logiques administratives, ambitions individuelles. Alors que les statistiques ont pris une importance considérable dans les décisions, ce travail minutieux mêlant entretiens, observations de terrain et analyses de documents internes montre qu'elles sont des objets éminemment politiques et qu'elles doivent être considérées avec une distance critique.