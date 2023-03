Nicholas Georgescu-Roegen et la bioéconomie

Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) est un économiste et mathématicien né en Roumanie, dont l'oeuvre s'impose comme incontournable pour concilier économie et écologie. Dès le début des années 1960, il appelle à une réforme profonde de la science économique pour prendre en compte l'épuisement des ressources. Il fonde alors la bioéconomie, qui invite à poser un cadre nouveau pour appréhender le fonctionnement des économies au sein de la biosphère : face aux limites planétaires, il nous faut cheminer vers une économie de suffisance guidée par la sobriété. Sylvie Ferrari met ici en lumière ce penseur singulier, économiste écologiste avant l'heure, qui a offert à la décroissance un cadre conceptuel et théorique pour accompagner un changement de société aujourd'hui plus que nécessaire !