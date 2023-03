Encanto, la fantastique famille Madrigal. Mon cahier de mode. Viva Colombia

Le cahier de mode Encanto ! Avec une multitude d'autocollants pour habiller ses personnages préférés... pour vivre au rythme de la Colombie ! - 20 tenues complètes et plein d'accessoires pour habiller la famille Madrigal, avec des robes, de jupes et des bijoux. - 200 autocollants repositionnables : les enfants peuvent donc les déplacer, les enlever et les remettre à leur guise sur les pages plastifiées. - 8 planches d'autocollants, organisées par scène, pour les trouver plus facilement. - Les cahiers dress-up : l'activité préférée des petites filles, qui demande de la concentration et le sens de l'observation pour trouver la bonne tenue pour chaque scène.