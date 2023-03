Libérez-vous des relations abusives, des pervers narcissiques et des manipulateurs

Le guide pratique pour survivre en milieu toxique L'autrice part d'un postulat : les personnes hypersensibles, "empathes" , sont plus à risque de se trouver piégées dans des relations abusives, à la merci de sociopathes, psychopathes ou narcissiques car ces personnes toxiques cherchent toujours à manipuler les autres, ce qui est plus facile avec des victimes sensibles et émotives. Ce guide de développement personnel vise à faire prendre conscience aux personnes hypersensibles des tactiques et approches des personnes toxiques, pour s'en libérer, s'en remettre et construire des relations saines (avec elles-mêmes et les autres) en restant bien éloigner des manipulateurs. En s'appuyant sur la TCC (thérapie cognitivo-comportementale) et la thérapie dialectique, l'autrice donne des outils pour comprendre une situation de relation abusive et les clés pour en échapper. Les témoignages de patients/clients ponctuent le texte afin de l'ancrer dans la réalité, et l'autrice s'appuie aussi sur son propre cheminement (en tant que personne hypersensible) pour aider les autres, les guider en les comprenant et sans jamais les juger.