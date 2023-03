Soin et autoformation. Comment conserver un pouvoir d’agir ? Valoriser l’apprentissage expérientiel des soignants

Durant sa vie professionnelle, toute personne se forme de façon plus ou moins volontaire, plus ou moins consciente, en puisant à deux sources : l'hétéroformation et l'autoformation. Dans le cadre des pratiques de soins, l'apprentissage expérientiel revêt une place essentielle pour résoudre les questions qui ne manquent pas de se poser au quotidien face à la réalité complexe des situations qui se présentent dans les établissements de santé. Comment ne pas s'user face au rythme de travail frénétique ? Comment ne pas se démotiver face aux difficultés qui s'amoncèlent, au manque de sens prégnant dans les institutions ? Comment parvenir à investir son rôle propre infirmier, à travailler en pleine autonomie ? Comment rendre son activité stimulante et enrichissante ? L'auteur répond à ces questions en exposant son propre parcours formatif, qui permet de montrer comment il est possible, individuellement, d'accroître ses acquis et ses potentialités sur le lieu d'exercice et, collectivement, d'enrichir son activité en participant notamment à des groupes de travail et de réflexion. L'objectif de ce livre est de révéler que les soignants ont tous en eux le pouvoir d'accéder à plus d'autonomie en considérant leur parcours professionnel telle une démarche d'autoformation existentielle. Il s'agit ainsi d'emprunter, de façon non contrainte, un chemin permettant d'améliorer la connaissance de soi-même, de viser à réaliser ses aspirations profondes, à accroître ses potentialités en cherchant à mieux comprendre son vécu professionnel. La formation tout au long de la vie professionnelle, avec à l'esprit la volonté permanente d'explorer son environnement, de découvrir, de réaliser de nouvelles expériences et de créer au sein même de l'activité favorise ainsi l'accomplissement personnel, la réalisation de soi, le mieux-être, ce qui rejaillira sur la qualité des soins prodigués.