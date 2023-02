L'acupression est une méthode de soin naturelle centrée sur les capacités d'autorégulation du corps humain. Elle se pratique en effectuant une pression ou un massage sur des points précis du corps, permettant au flux d'énergie de circuler et de s'équilibrer, contribuant au bon fonctionnement de l'organisme et favorisant la régénération des tissus et des organes. Dans ce livre, nous vous proposons de découvrir cette pratique ancestrale et de soulager vos maux du quotidien, grâce à 200 illustrations pour localiser tous les points et des propositions d'huile essentielle pour renforcer l'action de votre massage. Découvrez vos pouvoirs guérisseurs à travers une méthode douce et accessible.