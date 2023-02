Mes 300 modèles à dessiner en pas à pas spécial dinosaures

Un livre grand format qui permet d'apprendre à dessiner 300 modèles de dinosaures différents ! L'experte de l'apprentissage du dessin Lise Herzog revient avec 300 modèles variés et plus de 100 dinosaures à dessiner en pas à pas détaillés, qui décomposent chaque animal en formes simples. Les dinosaures n'auront plus aucun secret pour vos enfants ! Un grand format (15 x 20 cm) souple et très ludique, avec un crayon à papier intégré pour pouvoir dessiner directement sur son livre ! Dès 7 ans